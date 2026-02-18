Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce ayrıldığı öğrenilen 37 yaşındaki Semih Ö., eski eşi 33 yaşındaki İlknur Kor'un evine geldi.

İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Semih Ö. yanında bulunan av tüfeğiyle İlknur Kor'a ateş etti.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kor'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından bölgeden kaçan Semih Ö.'nün Esentepe mevkiine gittiği ve burada aynı av tüfeğiyle hayatına son verdiği öğrenildi. Polis ekipleri her iki noktada geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.