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Kaynak: İHA

Osmaniye’nin Bahçe ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 6 katlı binada, sabah saatlerinde ölümle sonuçlanan bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, S.A. (29) ile eşi A.A. (27) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple anlaşmazlık çıktı.

İkili arasındaki gerginliğin kavgaya dönüşmesi üzerine S.A.’nın tabancayla eşini vurduğu belirtildi. Ardından ambulans çağırarak yardım talebinde bulunan S.A., aynı silahı kullanarak kendisini de vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık görevlileri gönderildi. Yaralı olarak Bahçe Devlet Hastanesi’ne götürülen kadın ve erkeğin yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Çifte ait cenazeler, otopsi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna nakledildi.

APARTMAN SAKİNLERİ TARTIŞMALARA DİKKAT ÇEKTİ

Aynı binada oturan Elif Gök, olaydan önce çift arasında sık sık tartışma yaşandığına ilişkin konuşmalar olduğunu anlattı. Gök, sabah saat 05.30 civarında uyanıp pencereden baktığında bina önünde polis araçlarıyla bir ambulans bulunduğunu gördüğünü söyledi.

Ne yaşandığını öğrenmek için çevresinden bilgi aldığını belirten Gök, binanın 6. katında oturan kişinin önce eşini, daha sonra kendisini vurduğunu öğrendiklerini aktardı.

Çiftin yalnızca 20 gün önce evlendiğini ifade eden Gök, aralarındaki anlaşmazlıkların apartman sakinlerinin de gündemine geldiğini belirtti. Gök’ün aktardığına göre, ikilinin neredeyse her gece tartışıp kavga ettiğine dair söylemler bulunuyordu.