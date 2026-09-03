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Kaynak: İHA

Olay, İrfanlı Mahallesi'ne bağlı Ali Lütfü Dağlar Caddesi üzerinde, Düziçi Devlet Hastanesi civarında yaşandı. Elde edilen bilgilere göre, sürücülerinin kimlikleri şimdilik belirlenemeyen iki araç güzergah üzerinde birbiriyle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından kontrolden çıkan otomobillerden biri, yolun kenarında bulunan kanala düştü.

Çevreden yapılan ihbarların ardından olay mahalline hızlıca emniyet, sağlık ve Düziçi Belediyesi itfaiye personeli sevk edildi. Kanala düşen otomobil içerisindeki yaralı şahıs, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık görevlilerinin kaza yerinde gerçekleştirdiği ilk yardım müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydana gelen trafik kazasının oluş şekli ve nedenlerine ilişkin emniyet güçlerince inceleme başlatıldı.