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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



​Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’nde, okul yakınlarında bulunan Osmangazi Camisi’nin avlusunu mesken tutan genç gruplar, mahalle sakinleri ve cami cemaatinde endişe yaratıyor.

​Mahallede okulların yakın konumda bulunması nedeniyle ders çıkışlarında ve gün içinde cami avlusunda toplanan gençlerin sigara içmesi, bölgedeki vatandaşların tepkisine yol açıyor. İbadet etmek için camiye gelen cemaat ile mahalle sakinleri, oluşan görüntülerden ve güvenlik endişesinden rahatsızlık duyduklarını belirterek yetkililerden çözüm bekliyor.

​CEMAAT VE MAHALLELİ DENETİM İSTİYOR

​Cami avlusunun amacına uygun kullanılmadığını vurgulayan mahalle sakinleri, özellikle okul çevrelerinde ve ibadethane avlularında güvenlik önlemlerinin ile zabıta/emniyet denetimlerinin artırılmasını talep ediyor. Bölge halkı, çocukların ve gençlerin daha sağlıklı alanlara yönlendirilmesi ve mahalle huzurunun yeniden sağlanması için yetkili kurumları göreve çağırıyor.