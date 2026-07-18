Bursa Osmangazi Hipodromu’nda düzenlenen ve yılın önemli yarışları arasında gösterilen Osmangazi Koşusu (Açık-G3), büyük heyecana sahne oldu.
ZAFERE UZANAN İSİM MAGİC SELECTRA
1400 metre çim pistte koşulan mücadelede Nevzat Avcı idaresindeki Magic Selectra, 1.21.97’lik derecesiyle birinciliğe ulaştı.
SIRALAMA BELLİ OLDU
Yarışta Özcan Yıldırım’ın jokeyliğini yaptığı The King Siayer ikinci olurken, Muhammed Mir Bilgin’in bindiği Rosso E Bianco üçüncü sırada yer aldı.
Patrick Star dördüncü, İsen Buga ise yarışı beşinci sırada tamamladı.
KUPAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİLER
Koşunun ardından düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibi adına kupayı antrenör Hakan Yüzbaşı’ya Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan takdim etti.
Prestijli yarış, at yarışı tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.