Fuarın ikinci gününe konuk olan polisiye edebiyatın usta ismi Ahmet Ümit’in söyleşisi büyük ilgi görürken, imza etkinliğinde fuar alanının dışına taşan uzun kuyruklar oluştu.
Osmangazi Kitap Günleri'nde Ahmet Ümit rüzgarı
Osmangazi Belediyesi'nin Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliğiyle düzenlediği 2. Osmangazi Kitap Günleri, Bursalı kitapseverlerin yoğun ilgisiyle sürüyor.Kaynak: İHA
Osmangazi Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda yayınevi stant açarken, imza ve söyleşi programları edebiyatseverleri bir araya getirdi. Fuarın ikinci gününde "Uygarlıkların Beşiği Anadolu" başlıklı söyleşi gerçekleştiren usta yazar Ahmet Ümit, Anadolu'nun köklü tarihini ve zengin kültürel mirasını anlatırken Bursa'nın da bu medeniyetler tarihindeki özel yerine vurgu yaptı.
BAŞKAN ERKAN AYDIN'DAN TEŞEKKÜR PLAKETİ
Söyleşinin ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ahmet Ümit ile bir araya gelerek kentin kültür hayatına katkılarından dolayı ünlü yazara teşekkür etti ve plaket takdim etti. Ahmet Ümit de imzalı kitabını Başkan Erkan Aydın'a hediye etti. Plaket töreninin ardından okurlarıyla buluşan usta kalem, kitapseverlerle tek tek sohbet ederek kitaplarını imzaladı.
AHMET ÜMİT: "BELEDİYELERİN EN ÖNEMLİ GÖREVİ HALKI KÜLTÜRLE BULUŞTURMAKTIR"
Osmangazi Kitap Günleri'ndeki coşkudan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmet Ümit, organizasyonun geleneksel hale getirilmesi çağrısında bulundu:
"Osmangazi Kitap Günleri'nin ikincisinde bulunmaktan çok mutluyum. Muhteşem bir kalabalık var, okurlarımız bizleri yalnız bırakmadılar. Bugün Anadolu'nun kökleri üzerine Bursa'ya dek uzanan güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Belediyelerin en önemli görevlerinden birinin halkı kültürle buluşturmak olduğunu düşünüyorum. Bunun da en iyi yolu kitap günleri. Osmangazi Belediyesi'nden bu organizasyonu geleneksel hale getirmesini rica ediyorum."
BURSALI YAZARLAR VE ŞAİRLER OKURLARIYLA BULUŞTU
Program kapsamında düzenlenen özel oturumlarda Bursalı yazar ve şairler de eserlerini edebiyatseverlerle buluşturdu. Şiir dinletilerinin de yapıldığı etkinlikte konuşan şair ve yazar Duran Saper, eğitime ve edebiyata verilen desteğin önemine değinerek belediyeye teşekkür etti. Yayınevi standında Kitap ve Empati adlı eserini okurları için imzalayan yazar Meral Saylar ise açık havada düzenlenen fuarın atmosferinden ve gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını ifade etti.
Osmangazi Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, bu imkanı kendilerine sunan Osmangazi Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini iletti.