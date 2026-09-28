Osmangazi Kitap Günleri'nde Ahmet Ümit rüzgarı

BURSALI YAZARLAR VE ŞAİRLER OKURLARIYLA BULUŞTU

Program kapsamında düzenlenen özel oturumlarda Bursalı yazar ve şairler de eserlerini edebiyatseverlerle buluşturdu. Şiir dinletilerinin de yapıldığı etkinlikte konuşan şair ve yazar Duran Saper, eğitime ve edebiyata verilen desteğin önemine değinerek belediyeye teşekkür etti. Yayınevi standında Kitap ve Empati adlı eserini okurları için imzalayan yazar Meral Saylar ise açık havada düzenlenen fuarın atmosferinden ve gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını ifade etti.

Osmangazi Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, bu imkanı kendilerine sunan Osmangazi Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini iletti.