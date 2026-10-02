Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik’i 2026-2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nde (PGL) temsil edecek Osmanelispor’un rakipleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan grup dağılımına göre Osmanelispor, 6. Grup’ta mücadele edecek. PGL, daha önce Bölgesel Amatör Lig (BAL) adıyla oynanan organizasyonun yeni adı olarak uygulanıyor.

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‎Osmanelispor’un yer aldığı 6. Grup’ta Düzce’den Gölyaka; Kocaeli’den Alikahya Belediye Spor, Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor Kulübü, Karamürsel Spor ve Çayırova Spor; Sakarya’dan AS Akyazıspor, Hendek Spor ve Sapanca Spor Kulübü; Zonguldak’tan ise AVŞ Çaycuma Spor Kulübü, Devrek Belediyespor ve Kozlu Belediyespor bulunuyor.

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‎Böylece Osmanelispor, 12 takımdan oluşan 6. Grup’ta Bilecik’i temsil ederek yeni sezonda Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak ekiplerine karşı puan mücadelesi verecek.

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‎Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre PGL’de 2026-2027 sezonu 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Fikstür çekimi ve bilgilendirme toplantısı ise 5 Ekim Pazartesi günü saat 14.00’te TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

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‎Osmanelispor’un 6. Grup’taki rakipleri

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‎Gölyaka

‎Alikahya Belediye Spor

‎Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor Kulübü

‎Karamürsel Spor

‎Çayırova Spor

‎AS Akyazıspor

‎Hendek Spor

‎Sapanca Spor Kulübü

‎AVŞ Çaycuma Spor Kulübü

‎Devrek Belediyespor

‎Kozlu Belediyespor