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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎2026-2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Liginde 6. Grup’ta mücadele edecek Osmanelispor’un maç fikstürü açıklandı. Yeşil-beyazlı ekip, sezonun ilk haftasında kendi sahasında Hendekspor’u konuk edecek.

‎İkinci hafta Alikahya Spor deplasmanına gidecek olan Osmanelispor, üçüncü haftada Akyazı Spor’u ağırlayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezonda tüm takımlara başarı dilekleri iletilerek taraftarlar takıma destek olmaya davet edildi.

‎Paylaşılan fikstüre göre Osmanelispor’un maç programı şöyle: