Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
2026-2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Liginde 6. Grup’ta mücadele edecek Osmanelispor’un maç fikstürü açıklandı. Yeşil-beyazlı ekip, sezonun ilk haftasında kendi sahasında Hendekspor’u konuk edecek.
İkinci hafta Alikahya Spor deplasmanına gidecek olan Osmanelispor, üçüncü haftada Akyazı Spor’u ağırlayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezonda tüm takımlara başarı dilekleri iletilerek taraftarlar takıma destek olmaya davet edildi.
Paylaşılan fikstüre göre Osmanelispor’un maç programı şöyle: