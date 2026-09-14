Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Osmanelispor, 16 Eylül’de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması öncesinde kadınlar ve 12 yaş altı çocukların maçı ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.

Osmaneli İlçe Stadı’nda saat 14.00’te oynanacak karşılaşmada tribünlerin daha geniş bir taraftar kitlesine açılması amacıyla kadınlar ile 12 yaş altındaki çocuklardan giriş ücreti alınmayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre ücretsiz giriş uygulaması, sponsorlar tarafından satın alınan toplu biletlerle karşılanacak.

Osmanelispor Kulübünden yapılan açıklamada, “Tribünde herkese yer var” mesajına yer verilerek uygulamaya destek veren sponsorlara teşekkür edildi.

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi 16 Eylül günü saat 14.00’te Osmaneli İlçe Stadı’nda oynanacak.