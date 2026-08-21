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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Osmanelispor, takım kaptanı Mete Aktemur’un yeni sezonda da kadroda yer alacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şampiyonluk mücadelesinde sahada gösterdiği performans, kritik anlarda aldığı sorumluluk ve Osmanelispor armasına bağlılığıyla takımın önemli isimlerinden biri olan Mete Aktemur ile yola devam edileceği belirtildi.

Kaleci Mete Aktemur’un yeni sezonda da takımın kalesini koruyacağı ifade edilirken, açıklamada, “Aynı ruh, aynı hedef, aynı arma. Yeni sezonda da kalemiz emin ellerde” ifadelerine yer verildi.

Osmanelispor, kaptanına yeni sezonda başarılar dileyerek hedeflerinin yeniden şampiyonluk olduğunu vurguladı.