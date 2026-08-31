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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’i bu sene Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve Ziraat Türkiye Kupasında temsil etmeye hazırlanan Osmanelispor Kulübü yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transferlerini sürdürüyor.

Osmanelispor Kulübü geçtiğimiz günlerde kadrosundaki 7 isimle sözleşme yenilerken 5 yeni futbolcuyu da kadrosuna katmıştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile 5 yeni futbolcu ile daha anlaşılırken, geçen sene kadrosunda yer alan 4 futbolcu ile daha sözleşme yenilendiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada Sakaryaspor’dan kadroya katılan genç orta saha Mehmet Olçay, savunmadaki sürati, teknik kapasitesi ve soğukkanlı oyunuyla öne çıkan stoper İlyas Antekin, genç ve yetenekli orta saha oyuncusu Baran Özdemir, oyun görüşü, saha içindeki doğru tercihleri ve çok yönlü oynayışıyla Faruk Erdoğan ve teknik kapasitesi, bire birde etkili çalım yeteneği ve güçlü oyun görüşüyle Muhammed Bal ile sözleşme imzalanarak Osmanelispor kadrosunda dahil edildiği belirtildi.

Öte yandan geçen sene kadroda yer alan hızı, çabukluğu ve bire birdeki etkili çalımlarıyla kanatlarda fark yaratan Alper Mısır, güçlü fiziği, mücadeleci oyun yapısı ve yüksek devamlılığıyla sahada fark yaratan Mertcan Yılmaz, sahadaki mücadele gücü, enerjisi ve bitmek bilmeyen temposuyla takıma güç katan Oğulcan Barut ve büyük Osmanelispor’lu ve yaşayan efsanesi Hasan Koç ile de sözleşme yenilendiği duyuruldu.