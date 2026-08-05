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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Osmanelispor'un Gelişim Ligi başvurusu kabul edildi. Böylece kulüp, 2026-2027 sezonunda altyapı kategorilerinde Bilecik'i Türkiye genelinde temsil etme hakkı kazandı.

Osmanelispor, yeni sezonda U-16, U-17 ve U-19 Gelişim Ligleri'nde mücadele edecek. Kulüp için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilen bu gelişme, altyapıya yapılan yatırımların karşılığını bulduğu şeklinde yorumlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gelişim Ligi'ne katılımın yalnızca sportif bir başarı olmadığı, aynı zamanda genç sporculara duyulan güvenin ve altyapıya verilen önemin bir göstergesi olduğu vurgulandı. Açıklamada, hedeflerinin başarılı futbolcuların yanı sıra karakterli bireyler yetiştirmek olduğu ifade edildi.

Osmanelispor yönetimi, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederek, sporculara ve teknik ekibe yeni sezonda başarı dileklerini iletti. Kulüp, 2026-2027 sezonunda Bilecik'i en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.