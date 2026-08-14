Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli Köyü’nde orman dışı alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangının ardından bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alevlerin çevredeki alanlara ve ormanlık bölgeye yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan çalışma yürüttü.

Yangına 2 helikopter, 10 arazöz ve su tankeri ile 29 personel müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.