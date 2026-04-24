Bilecik'in Osmaneli ilçesinin coğrafi işaretli ürünleri, YÖREX Antalya Fuarı’nda tanıtılıyor.

Osmaneli Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Osmaneli, ayva lokumu, karpuz, Lefke bezi ve Lefke taşı gibi değerleriyle fuarda yer aldı.

Bilecik’i temsil eden tek stant olan Osmaneli standı yoğun ilgi görürken, KKTC Antalya Başkonsolosu ve Bilecik TSO heyeti tarafından da ziyaret edildi.

Ayrıca yapılan B2B görüşmeler sonucunda Özdilek, Migros ve Metro ile ayva ve nar lokumu için önemli satış anlaşmaları sağlandı.