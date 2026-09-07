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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Osmaneli Yerel Eylem Grubu Derneği, Tarım ve Orman Bakanlığı kampüsünde gerçekleştirilen YEGFEST 2026 organizasyonunda Osmaneli’nin coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerini tanıtıyor.

Kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve yerel üreticilerin ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla festivale katılan Osmaneli Yerel Eylem Grubu Derneği, açtığı stantta ilçenin kültürel ve gastronomik değerlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Festival kapsamında Osmaneli’nin tescilli ve coğrafi işaretli ürünlerinden Ayva Lokumu ve Nar Lokumu ile ilçenin köklü dokuma kültürünü temsil eden Lefke Bezi ürünlerinin tanıtım ve satışı gerçekleştiriliyor.

Osmaneli Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından yapılan açıklamada, ilçenin kültürel ve gastronomik zenginliklerini başkente taşımanın gururunun yaşandığı belirtilerek, kırsal kalkınmaya katkı sunan paydaşlar ve festival katılımcıları Osmaneli standını ziyaret etmeye davet edildi.

YEGFEST 2026’ya katılımla birlikte Osmaneli’nin yerel ürünlerinin tanıtımının güçlendirilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve ilçenin sahip olduğu kültürel değerlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.