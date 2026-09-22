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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli Belediyesi tarafından üretilen coğrafi işaretli Osmaneli Ayva Lokumu, yeni bir satış noktasıyla daha tüketicilerle buluşuyor. Yöresel ürün, Balkanlı Kuruyemiş raflarında satışa sunulacak.

Osmaneli Belediyesi Ayva Lokumu ve Yöresel Ürün Üretim Merkezi’nde üretilen Ayva Lokumu’nun daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Balkanlı Kuruyemiş ile gerçekleştirilen iş birliğiyle Osmaneli’nin yöresel lezzetlerinden Ayva Lokumu, firmanın raflarında yerini alacak.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, yapılan iş birliği ile ilçenin yöresel ürünlerinin tanıtımına ve yerel üretimin güçlendirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.

Başkan Torun konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Osmaneli’nin lezzetini birlikte daha uzaklara taşıyoruz” ifadelerine yer verdi.