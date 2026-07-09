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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda ilçede yürütülen çalışmalar, tamamlanan projeler ve yeni dönem hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Belediye Meclisi toplantısında ulaşım, tarım, sosyal yatırımlar ve çevre çalışmaları başta olmak üzere birçok konu ele alındı. Başkan Torun, yol genişletme çalışmalarının tamamlandığını belirterek, trafik düzenine katkı sağlayan tır parkı kullanıcılarına teşekkür etti. Trafik güvenliğinin artırılması amacıyla motosiklet sürücülerine de dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Torun, ilçeye değer katacak dört önemli yatırımın tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu açıkladı. Zeytin Sulama Projesi, Köylü Pazarı, Kapalı Oyun Parkı ve Yüzme Havuzu Tadilatı'nın tamamlandığını belirten Torun, bu yatırımların Osmaneli'nin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayacağını ifade etti.

Toplantıda ayrıca sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar, hayvan barınağıyla ilgili süreçler ve sinekle mücadele kapsamında yürütülen yeni ilaçlama faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi verildi.

Osmaneli karpuzunun korunması ve yerel üreticinin desteklenmesi amacıyla sezon boyunca ilçe dışından üretici girişine izin verilmeyeceğini belirten Başkan Torun, üreticilerin emeklerini korumaya yönelik uygulamaların devam edeceğini söyledi.

Öte yandan Sakarya Nehri kıyısında sürdürülen güvenlik çitleri, aydınlatma ve peyzaj çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini kaydeden Torun, ilçenin yaşam kalitesini artıracak yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantıda alınan kararlarla birlikte Osmaneli'nin ulaşım, sosyal yaşam, tarım ve çevre alanındaki çalışmalarına ilişkin yol haritası da değerlendirildi.