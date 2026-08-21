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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, bitki koruma ürünlerinin kullanımından sonra ortaya çıkan ambalaj atıklarının çevreye zarar vermeden toplanması, geri dönüşüme kazandırılması ve bertaraf edilmesine yönelik hazırlanan proje kapsamında saha çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmaya Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık da katıldı. Proje kapsamında tarımsal üretimde kullanılan bitki koruma ürünlerine ait ambalaj atıklarının uygun şekilde toplanması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesine yönelik çalışmalar sahada ele alındı.

Uygulamayla, tarımsal faaliyetler sonucunda oluşan ambalaj atıklarının doğaya bırakılmasının önlenmesi, kontrollü şekilde toplanması ve geri dönüşüm veya uygun bertaraf yöntemleriyle değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Osmaneli’nde gerçekleştirilen saha çalışmasıyla projenin uygulama sürecine yönelik incelemelerde bulunuldu.