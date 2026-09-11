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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki panelvan kamyonetin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Selimi Köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.S. idaresindeki 64 BL *** plakalı panelvan kamyonet, Bilecik istikametinden Sakarya yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada araçta bulunan D.Y., A.Y. ve F.S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan biri Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer iki yaralı ise Osmaneli M. Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.