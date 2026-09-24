Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Osmaneli Belediyesi ile Osmaneli Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğinde hayata geçirilen “Ecdadın İzinde Kültürel Hareketlilik Projesi” kapsamında 60 yaş üstü kadınlara yönelik kültür gezilerinin ilki gerçekleştirildi.
Proje kapsamında oluşturulan ilk grup, belirlenen kültürel ve tarihi noktaları kapsayan gezi programını tamamladı.
“Ecdadın İzinde Kültürel Hareketlilik Projesi” ile katılımcıların kültürel mirası yakından tanımaları ve kuşaklar arasındaki bağların güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Osmaneli Belediyesinden yapılan açıklamada, geçmişin izlerini yaşatan ve kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını destekleyen etkinliklerin devam edeceği bildirildi.