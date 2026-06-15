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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada araç sürücülerinden birinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, S.I. idaresindeki 11 E* 20* plakalı otomobil ile Ö.T. idaresindeki 34 HT* 72* plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 34 HT* 72* plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ö.T. ile Z.S.T. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sonrası 11 E* 20* plakalı araç sürücüsünün olay yerinde olmadığı tespit edilerek jandarma tarafından şahsı arama çalışmaları başlatıldı. Şahıs arama çalışmaları sonucu Selçik Köyü’nde yakalanırken yapılan alkol muayenesinde 0.85 promil alkollü olduğu belirlendi.