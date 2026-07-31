Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balçıkhisar Köyü kırsalında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen noktaya düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi suçüstü yakalandı.
Operasyonda şüphelilere ait 1 adet yer altı görüntüleme cihazı, yaklaşık 30 metre uzunluğunda görüntü aktarım kablosu ile 1 adet el tipi sondaj makinesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.