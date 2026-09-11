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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Operasyonda kazıda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli malzemelere el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli ilçesine bağlı Kazancı Köyü’nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, izinsiz kazı yaptıkları belirtilen H.O. ve C.O. isimli 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, şahıslara ait çeşitli malzemelere de el konuldu.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.