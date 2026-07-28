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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Belediye Başkanı Bekir Torun ve İYİ Parti Osmaneli İlçe Başkanı Ahmet Akdaş beraberlerindeki heyet ile birlikte Kaymakam Tahir Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya, İYİ Parti Osmaneli İlçe Başkanı Ahmet Akdaş ve İYİ Parti Yönetim Kurulu üyeleri Kaymakam Tahir Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Belediye Başkanı Torun ve beraberindeki heyet misafirperverliği ve samimi ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederken, Kaymakam Yılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.