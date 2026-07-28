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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli Belediyesi, 14 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik A1 ve A2 seviyelerinde ücretsiz İngilizce kursu düzenliyor.

Son başvuru tarihi 14 Ağustos 2026 Cuma günü olarak açıklanan kurs duyurusunda, “Kendinizi geliştirmek, yeni bir dil öğrenmek ve İngilizcenizi ilerletmek için başvurularınızı bekliyoruz.” denildi.

Kontenjan ile sınırlı olan kursa başvuruların Osmaneli Belediye binasının 2. katında bulunan Kültür ve Sosyal İşler Biriminden yapılabileceği ve kursla ilgili olarak 0 (532) 452 36 16 nolu telefon ile iletişime geçilebileceği belirtildi.