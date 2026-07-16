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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında Osmaneli Belediyesi ziyaret edilerek, belediye personeline ve vatandaşlara iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri, dolandırıcılık çeşitleri ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Ekipler tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürler de vatandaşlarla dağıtıldı.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların dolandırıcılık olaylarına karşı daha bilinçli hareket etmelerini sağlamak ve olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Bilinçli toplum, güvenli yarınlar" hedefi doğrultusunda farkındalık faaliyetlerinin il genelinde sürdürüleceği vurgulandı.