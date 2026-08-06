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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli Belediyesi tarafından çocukların güvenle oynayabileceği, ailelerin keyifle vakit geçirebileceği yeni yaşam alanları oluşturulmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Camikebir Mahallesi Beşevler Sokak’ta yeni oyun grupları ve kamelyaların yer aldığı alanın çevre düzenleme çalışmaları tamamlanarak çocukların ve vatandaşların hizmetine sunuldu.

Osmaneli Anaokulu yanında yapımı tamamlanan yeni halı sahanın hemen yanında ise yeni oyun grupları, kauçuk zemin kaplaması ve çevresini güvenli hale getiren tel çitleriyle çocuk parkı da hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Bekir Torun, yeni çocuk parklarının Osmaneli’ne ve çocuklara hayırlı olmasını diledi.