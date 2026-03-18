Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meydana gelen su arızası ekiplerin anında müdahalesi ile giderildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilçede meydana gelen su arızasından dolayı arızayı giderebilmek için kısmi su kesinti yapılacağını ve sorunu en kısa sürede çözmek için çalıştıklarını duyurdu.

Başkan Torun, su kesintisi duyurusunun ardına yaptığı ikinci paylaşımda ise “Sevgili Osmaneli'ler saat 05:30 itibarıyla ana borudaki patlak giderilmiş olup, sisteme su verilmiştir. Birkaç saat suyun bulanık akmasını öngörüyoruz. Sonra sistem eski haline dönecektir. Geçmiş olsun.” İfadeleri ile arızanın giderildiğini duyurdu.

Osmaneli’de Ramazan ayının son günlerinde meydana gelen ve öngörülmeyen su arızası ekiplerin hızlı müdahalesi ile çözülerek vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilmiş oldu.