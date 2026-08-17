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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar Köyü’nde çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, köyde henüz kesinleşmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yangının çevreye yayılmasını önlemek amacıyla çalışma başlattı. Havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 2 dönümlük alanın zarar gördüğü tespit edildi. İlk değerlendirmelerde yangının sigara izmaritinden çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı inceleme başlatıldı.