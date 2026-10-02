Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde fiyat etiketi ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.
Vatandaşların güvenli ve sağlıklı koşullarda alışveriş yapabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, marketlerde satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edildi.
Ekipler ayrıca raflarda belirtilen fiyatlarla kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığını incelerken, iş yerlerinin genel hijyen koşullarını da denetledi.
Osmaneli Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, halk sağlığının ve tüketici haklarının korunmasına yönelik market denetimlerinin düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.