Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik’in Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde fiyat etiketi ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

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‎Vatandaşların güvenli ve sağlıklı koşullarda alışveriş yapabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, marketlerde satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edildi.

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‎Ekipler ayrıca raflarda belirtilen fiyatlarla kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığını incelerken, iş yerlerinin genel hijyen koşullarını da denetledi.

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‎Osmaneli Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, halk sağlığının ve tüketici haklarının korunmasına yönelik market denetimlerinin düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.