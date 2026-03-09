

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Osmaneli Belediyesine bağlı Zabıta ekipleri ilçede her hafta Cuma günleri kurulan pazar alanında fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta görevlileri pazar alanında kurulan tezgahları gezerek satılan sebze ve meyvelerin üzerinde fiyat etiketi bulunup bulunmadığı ve satış fiyatlarının uygunluğuna yönelik denetim gerçekleştirdiler.

Vatandaşların alışverişlerini güvenli ve şeffaf bir şekilde yapabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde tezgâhlarda bulunan ürünlerin fiyat etiketi yanında mevzuata uygunluğu da kontrol edildi.