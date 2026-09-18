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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu demir yolu hattına düşerek raylarda kalan otomobile yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.

Edinilen bilgilere göre kaza, Osmaneli ilçesinde meydana geldi. E.B. idaresindeki 54 YU *** plakalı otomobilin seyir halindeyken sağ ön lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Arifiye-Bilecik tren hattına düşerek raylarda kaldı.

Bu sırada demir yolu hattında ilerleyen yük treni, raylardan çıkarılamayan otomobile çarptı. Şiddetli çarpmanın ardından araç kullanılamaz hale geldi.

Aracı raylardan çıkaramayacağını anlayan sürücü araçtan çıkarak olay yerinden uzaklaşırken, sürücünün 1,33 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süre ile el konulurken, 25.000 TL idari para cezası uygulandı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.