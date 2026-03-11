Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde trafik güvenliğini artırmak ve kent estetiğini güçlendirmek amacıyla Ankara ve İstanbul Caddeleri üzerinde başlatılan orta refüj düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Osmaneli Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında refüjde bulunan mevcut ağaçlar korunarak alan dekoratif taşlarla düzenliyor, görsel açıdan daha estetik bir görünüm kazandırılıyor.

Orta kısma yerleştirilen güvenlik demiri ile yayaların yalnızca belirlenen yaya geçitlerini kullanmaları amaçlanarak oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun çalışmalarla ilgili olarak, “İlçemizde daha güvenli ve düzenli bir trafik akışı sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.” dedi.