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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaya geçitlerinin motosikletler tarafından kullanılmasını önlemek ve yayaların güvenli geçişini sağlamak amacıyla Belediye tarafından yaya geçitlerine reflektif dubalar monte edildi.

Osmaneli Belediyesinden yapılan açıklamada çalışma ile amacın yayaların güvenliğini artırmak, trafik düzenini korumak ve vatandaşların ortak yaşam alanlarını daha güvenli hale getirmek olduğu belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada ayrıca daha güvenli bir Osmaneli için çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.