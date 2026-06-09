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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Abdüssamed Kılıç Başkanlığında Okul Güvenliği toplantısı yapıldı.

Osmaneli Kaymakamlığı toplantı salonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla, “Çocukların Eğitim Süreçlerine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü” kapsamında Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla alınan tedbirler ile kurumlar arası iş birliği konuları görüşülerek gerekli kararlar alındı.