

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Belediyenin katkılarıyla başlatılan doğa yürüyüşünde bu hafta doğa severler kar yürüyüşüne çıkıyor.

25 Ocak Pazar günü saat: 09.00'da Hükümet Konağı önünde toplanacak olan katılımcılar Benli-Ağlan arasındaki 8 km'lik parkurda yürüyüş gerçekleştirecek.

Katılımın ücretsiz, kontenjanın 28 kişi ile sınırlı olduğu yürüyüş ile ilgili Osmaneli Belediyesinden yapılan duyuruda, "Doğayla iç içe, keyifli ve sağlıklı bir pazar geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimiz davetlidir." denildi.