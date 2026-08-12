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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Osmanelispor U-9 ve U-10 takımları, hazırlık karşılaşmaları kapsamında Bozüyükspor ve Bilecik Gençlerbirliği’ni sahasında konuk etti.

Genç sporcuların futbol sevgisini mücadele ve dostluk içerisinde sahaya yansıttığı karşılaşmalarda renkli görüntüler yaşandı. Minik futbolcular, maçlarda hem deneyim kazanma hem de farklı takımlardan yaşıtlarıyla bir araya gelme fırsatı buldu.

Osmanelispor tarafından yapılan açıklamada, organizasyona katılan sporculara, antrenörlere ve misafir takımlara teşekkür edildi.