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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan Köylü Pazarı kapılarını açıyor.

‎Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, 16 Haziran Salı günü, 25 dükkandan oluşan Köylü Pazarının faaliyete geçeceğini söyledi.

‎Osmaneli köylerinde üretim yapan çiftçilerin, kendi ürünlerini doğrudan vatandaşlarla buluşturacağı pazar tezgahlardan üreticiyi desteklemek ve yerel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla belediye tarafından hiçbir ücret talep edilmeyecek.

‎Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, “Doğal, taze ve yerel ürünlerin adresi olacak Köylü Pazarımızın ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz.” Dedi.