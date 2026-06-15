Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan Köylü Pazarı kapılarını açıyor.
Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, 16 Haziran Salı günü, 25 dükkandan oluşan Köylü Pazarının faaliyete geçeceğini söyledi.
Osmaneli köylerinde üretim yapan çiftçilerin, kendi ürünlerini doğrudan vatandaşlarla buluşturacağı pazar tezgahlardan üreticiyi desteklemek ve yerel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla belediye tarafından hiçbir ücret talep edilmeyecek.
Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, “Doğal, taze ve yerel ürünlerin adresi olacak Köylü Pazarımızın ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz.” Dedi.