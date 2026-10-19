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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, köylerin ihtiyaçları ve yürütülen hizmetlerin değerlendirildiği Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Ekim Ayı Birlik Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

‎Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıya; İl Genel Meclisi üyeleri ile ilçeye bağlı köy muhtarları katıldı.

‎Toplantıda, köylere yönelik devam eden yatırımlar, altyapı ve üstyapı çalışmaları ile önümüzdeki dönemde yapılması planlanan projeler ele alındı. Köy muhtarlarının talep ve önerilerini dinleyen Kaymakam Yılmaz, hizmetlerin aksamadan ve verimli bir şekilde sürdürülmesi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.