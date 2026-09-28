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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli Belediyesi, evlilik hazırlığı yapan çiftlerin düğün salonu ve tarih planlamasını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir dijital uygulamayı kullanıma sundu.

Uygulamayla birlikte belediyeye ait Lefke Kale, Göksu ve Sakarya düğün salonlarının doluluk durumu internet üzerinden takip edilebilecek. Vatandaşlar tercih ettikleri salonu seçerek aylık takvim üzerinden uygun tarihleri inceleyebilecek.

Sistem, seçilen tarihin dolu ya da boş olduğunu gün bazında görüntüleme imkânı sunuyor. Böylece çiftler, belediyeye gitmeden önce düğünleri için uygun salon ve tarih konusunda planlama yapabilecek.

Uygulamada yalnızca yakın tarihler değil, 2027, 2028, 2029 ve 2030 yıllarına ait takvimler de bulunuyor.

Yeni uygulamayla düğün salonlarının uygunluk bilgilerinin vatandaşlara daha kolay ulaştırılması ve düğün tarihi belirleme sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.