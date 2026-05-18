Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik'in Osmaneli İlçesi Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda “Dijital Bağımlılıkla Mücadele Stratejisi” lansman programı gerçekleştirildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği tarafından LEADER Programı kapsamında yürütülen yerel kalkınma faaliyetleri çerçevesinde hayata geçirilen programda katılımcılarla bir araya geldi.

Kaymakam Kılıç, teknolojinin bilinçli ve doğru kullanımının önemine vurgu yaparak özellikle çocuklar ve gençlerin dijital bağımlılıktan korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların toplumsal açıdan büyük önem taşıdığını ifade etti.

Proje kapsamında, YEŞİLAY ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YADEM) uzmanları tarafından Osmaneli'de yapılan anket sonuçları paylaşılırken, ailelere ve öğrencilere yönelik, teknoloji bağımlılığı, dijital detoks ve güvenli internet kullanımı gibi konularda seminer düzenlendi.