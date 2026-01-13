Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin, il genelinde tütün mamülü imalatı ve satışı yapmak suretiyle Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet eden şahıslar ve organizasyonlarla mücadelesi sürüyor.

Söz konusu şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Osmaneli ilçesinde 1 araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada, 10.000 adet dolu makaron ile 1.000 adet boş sigara paketi ele geçirildi.

Çalışma kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.