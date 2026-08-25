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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli Belediyesi ile Osmaneli Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğinde, 60 yaş üstü kadınlara yönelik ücretsiz kültür ve tarih gezisi düzenlenecek.

“Kültürel Zenginlikler ve Tarihe Önem Projesi” kapsamında gerçekleştirilecek geziyle katılımcılar, Bilecik’in tarihi ve kültürel açıdan önemli noktalarını ziyaret etme fırsatı bulacak.

Gezi programı kapsamında Şeyh Edebali Türbesi, Yaşayan Şehir Müzesi, Dursun Fakıh Türbesi, Ertuğrulgazi Türbesi ve Metristepe Anıtı ziyaret edilecek.

GEZİ VE ÖĞLE YEMEĞİ ÜCRETSİZ OLACAK

Osmaneli Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, geziye katılacak vatandaşlardan herhangi bir ücret alınmayacağı ve öğle yemeğinin de ücretsiz olarak karşılanacağı belirtildi.

Programa katılmak isteyen 60 yaş üstü kadınların başvurularını şahsen Osmaneli Belediye Başkanlığına yapmaları gerekiyor. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2026 olarak açıklanırken, kontenjanın sınırlı olduğu bildirildi.

Osmaneli Belediyesi, tarih ve kültürel mirasın izinde keyifli bir gün geçirmek isteyen vatandaşları gezi programına katılmaya davet etti.