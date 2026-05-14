

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan 3D Tasarım Sergisi açıldı.

Osmaneli İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan sergiye Kaymakam Abdüssamed Kılıç ve Belediye Başkanı Bekir Torun da katılım sağladı.

Kaymakam Kılıç ve Başkan Torun düzenlenen sergiyi gezerek, sergi hakkında minik öğrencilerden bilgi aldılar.

Serginin ardından, öğrencilerin teknoloji ve tasarım alanındaki yeteneklerini ortaya koyduğu etkinlikte emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür edilerek, başarılarının sürmesi temenni edildi.