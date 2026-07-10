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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, ilçede karpuz üreticilerinin uzun yıllardır yaşadığı önemli bir sorunun çözüme kavuşması nedeniyle Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'a teşekkür etti.

Başkan Uğur, ilçe dışından gelen karpuz satıcılarının Osmaneli Hali'nde satış yapmasının fiyatların düşmesine neden olduğunu, bu durumun ise yerli üreticileri ekonomik açıdan olumsuz etkilediğini belirtti.

Belediye tarafından yapılan düzenlemeyle üreticilerin yaşadığı mağduriyetin giderildiğini ifade eden Uğur, "Karpuz üreticilerimizin yıllardır yaşadığı önemli bir sorun çözüme kavuştu. İlçe dışından gelen satıcıların oluşturduğu fiyat baskısı nedeniyle üreticilerimiz emeklerinin karşılığını almakta zorlanıyordu. Üreticilerimizin mağduriyetinin giderilmesi noktasında gösterdiği hassasiyet ve desteklerinden dolayı Osmaneli Belediye Başkanımız Bekir Torun'a tüm üreticilerimiz adına teşekkür ediyoruz." dedi.

Alınan kararın, Osmaneli'nde üretim yapan çiftçilerin emeğinin korunmasına katkı sağlayacağını belirten Uğur, yerel üreticiyi destekleyen uygulamaların devam etmesini temenni etti.