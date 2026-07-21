Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik’in Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, karpuz üreticilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, artan maliyetler karşısında ürününü değerinde satamayan çiftçilerin büyük bir çıkmazın içinde olduğunu söyledi.

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‎Yazılı bir açıklama yapan Uğur, mazot, gübre, ilaç, sulama, elektrik ve işçilik gibi temel üretim giderlerinin her geçen gün arttığını, buna karşın üreticinin ürününü hak ettiği fiyata satamadığını belirtti. Mevcut şartlarda çiftçinin üretime devam etmesinin giderek zorlaştığını ifade eden Uğur, özellikle geçen yıldan borçlu çıkan üreticilerin bu yılı da zarar ederek kapatması halinde daha büyük ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalacağını dile getirdi.

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‎Üreticinin ayakta kalabilmesi için acil önlem alınması gerektiğini vurgulayan Uğur, “Geçen yıldan borçlu olan çiftçimiz bu yılı da borçla kapatırsa üretmekten vazgeçmek bir yana, tarlasını ve traktörünü satışa çıkarmak zorunda kalacak.” ifadelerini kullandı.

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‎Zincir marketlerin uyguladığı fiyat politikalarının da üreticiyi doğrudan etkilediğini savunan Uğur, bu konuda kapsamlı denetim yapılması gerektiğini belirtti. Tarım politikalarının gözden geçirilmesi çağrısında bulunan Uğur, “Tarım Bakanlığımız üretim politikasını değiştirmezse ne yazık ki üreten kesim kalmayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

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‎Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, üreticinin sürdürülebilir şekilde üretim yapabilmesi için hem maliyetlerin düşürülmesi hem de çiftçinin ürününü hak ettiği değerden satabileceği bir piyasa düzeninin oluşturulmasının önem taşıdığını ifade etti.