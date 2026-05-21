Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesi Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından açıklanan verileri paylaştığı açıklamasında, “TZOB verileri, üreticinin yükünün her geçen ay arttığını ortaya koyuyor” dedi.

Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, son 1 yılda, üre gübresinin %62, amonyum sülfatın %62, mazotun %57,9, besi yeminin %37,3, süt yeminin %34,1 zamlandığını, sadece son 1 ayda mazot fiyatının %22,3 arttığını söyledi.

Artan girdi maliyetlerinin ekimden hasada, süt üretiminden besiciliğe kadar tüm üretim zincirini doğrudan etkilediğini vurgulayan Başkan Uğur, “Çiftçi artık yalnızca üretimi değil, maliyeti de hesaplamak zorunda kalıyor. Ürün alım fiyatları açıklanırken üreticinin gerçek maliyeti mutlaka dikkate alınmalı.” dedi.