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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesi Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, yeni üretim sezonu öncesinde çiftçilerin karşı karşıya kaldığı yüksek girdi maliyetlerine dikkat çekerek tarımsal desteklerin artırılması çağrısında bulundu. Uğur, özellikle mazot fiyatlarındaki yükselişin üretim maliyetlerinin tamamını doğrudan etkilediğini belirtti.

Yazılı açıklamasında çiftçilerin yeni üretim sezonuna ciddi bir maliyet baskısı altında hazırlandığını ifade eden Uğur, mazotun yanı sıra gübre, tohum, ilaç, elektrik, işçilik ve sulama giderlerindeki artışların üreticinin yükünü ağırlaştırdığını kaydetti.

Mazotun tarımsal üretimin temel girdilerinden biri olduğuna dikkat çeken Uğur, “Mazot fiyatındaki her artış doğrudan üretim maliyetlerine yansımaktadır. Bu durum çiftçimizin üretim gücünü zayıflatmakta ve önümüzdeki dönemde ekim alanlarında daralma riskini artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

“ZİRAAT ODALARININ MALİYET HESAPLARI DİKKATE ALINMALI”

Her üretim sezonu öncesinde Ziraat Odalarından maliyet çalışmaları istendiğini belirten Uğur, sahadan elde edilen verilerin karar alma süreçlerinde yeterince dikkate alınmadığını savundu.

Buğday üretimini örnek gösteren Uğur, Osmaneli Ziraat Odası olarak bu yıl buğdayın üretim maliyetini kilogram başına yaklaşık 20 TL olarak hesaplayıp ilgili kurumlara bildirdiklerini belirtti. Uğur, buna karşılık TMO tarafından açıklanan alım fiyatının kilogram başına 16,75 TL olduğunu ifade ederek, “Bu fiyat, üreticimizin karşı karşıya olduğu maliyetler açısından ciddi bir sıkıntı oluşturmuştur” dedi.

Üreticinin yalnızca mevcut giderlerini değil, gelecek sezondaki belirsizlikleri de hesaba katmak zorunda olduğunu vurgulayan Uğur, “Üretici para kazanamazsa üretimden uzaklaşır; üretim azalırsa bunun etkisi yalnızca çiftçimizi değil, toplumun tamamını etkiler” değerlendirmesinde bulundu.

DESTEKLERİN YÜZDE 100 ARTIRILMASI TALEBİ

Osmaneli Ziraat Odası’nın taleplerini de sıralayan Uğur; tarımsal üretimde kullanılan mazotun çiftçiye daha uygun fiyatla verilmesini, gübre, tohum, ilaç ve diğer girdilerdeki maliyet yükünün azaltılmasını ve ürün alım fiyatlarının belirlenmesinde gerçek üretim maliyetlerinin dikkate alınmasını istedi.

Ziraat Odalarının hazırladığı maliyet çalışmalarının karar alma süreçlerinde daha etkin kullanılmasını talep eden Uğur, çiftçilere verilen temel destek ile planlı üretim desteğinin yüzde 100 artırılması gerektiğini belirtti. Ekim alanlarındaki olası daralmayı önleyecek kalıcı destek politikalarının da hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Uğur, yeni üretim sezonu başlamadan üreticilerin önünü görebileceği somut adımlar atılmasını isteyerek, “Çiftçimizin tarlada kalması, üretimin devam etmesi ve ülkemizin gıda güvenliğinin korunması için bugün gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Osmaneli Ziraat Odası olarak üreticilerin sorunlarını ve taleplerini gündeme getirmeye devam edeceklerini belirten Uğur, yetkililere yeni sezon öncesinde çiftçinin maliyet yükünü azaltacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.