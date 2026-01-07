Bilecik / Serhat KAYA / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, Ziraat Bankasının uygulamaları ile çiftçilerin üretemez hale getirildiğini belirtti.

Başkan Orhan Uğur yaptığı yazılı açıklamada, girdi maliyetlerinin katlanarak arttığı bir ortamda çiftçiye bir darbenin de Ziraat Bankası'ndan kullandığı süspansiyonlu kredilere geldiğini, SGK ve BAĞ-KUR borcu olan çiftçilerin bu kredilerden yararlanamadığını söyledi.

Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Uğur yaptığı açıklamada, “Çiftçilerimize son zamanlarda girdi maliyetlerinin katlanarak arttığı bir ortamda bir darbede Ziraat Bankası'ndan kullandığı süspansiyonlu kredilere geldi. SGK, BAĞ-KUR borcu olan çiftçilerimiz bu kredilerden yararlanamıyor. Bu uygulamalar çiftçilerimizi üretemez hale getiriyor.” dedi.