Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik” projesi kapsamında Elektrik-Elektronik Alanı öğrencileri verimli ve örnek bir çalışmaya daha imza attı.

Öğrenciler okulun tüm alanlarını gezerek, arızalı floresanları tamir etti, gevşeyen prizleri onardı, elektrik tesisatında gerekli kontrolleri yaparak güvenli kullanım için düzenlemeler gerçekleştirdi.

Bu süreçte öğrenciler hem mesleki becerilerini geliştirme fırsatı buldu hem de okul ortamının daha güvenli, daha konforlu ve daha verimli hale gelmesine katkı sundu.

Çalışmanın ardından, “Üretiyor, öğreniyor, gelişiyoruz!” anlayışıyla yürütülen bu anlamlı çalışmada emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi.